Akcja charytatywna dla Mai Tomczak w Kąkolewie Ania Borowiak

Kąkolewo to kolejna miejscowość na mapie naszego regionu, która dołącza do wielkiej akcji pomocy na rzecz Mai Tomczak - małej zbąszynianki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To właśnie tutaj, w niedzielę, 23 stycznia, będzie można dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć Maję w walce o powrót do zdrowia.