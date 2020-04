Akcja szycia maseczek zakończyła się wielkim sukcesem!

W wyniku akcji uszyto już prawie 3500 sztuk maseczek, które, jak poinformował wielichowski ratusz, w pierwszej kolejności trafią do osób, które pomimo epidemii muszą kontaktować się bezpośrednio z innymi, przez co są najbardziej narażone. Będą to zatem głównie: sprzedawcy, ośrodki zdrowia, apteki, pracownicy Poczty, Policji, banków, strażacy OSP. Systematycznie maseczki trafią do mieszkańców gminy, przy okazji wizyty u lekarza rodzinnego lub zakupu leków w aptekach.

- Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za tak wielkie zainteresowanie wszystkim Paniom, zarówno tym, które zgłaszały się indywidualnie, jak i tym zrzeszonym w stowarzyszeniach i Kołach Gospodyń. Wspomogły nas również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem firmy AUX Metiers, która w tym trudnym okresie bezinteresownie udostępniła zaplecze szwalni w Wilkowie Polskim i z materiału przekazanego przez gminę Wielichowo, pracownice zakładu uszyły ok. 2300 maseczek ochronnych- podsumowała akcję burmistrz Wielichowa, Honorata Kozłowska.

Brawa dla wszystkich, którzy włączyli się w to wyjątkowe przedsięwzięcie.