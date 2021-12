Akcje PKS Poznań SA przekazane na rzecz Wielkopolskiego Transportu Regionalnego. Co się zmieni?

Spółka PKS Poznań od wielu lat balansowała na krawędzi bankructwa. Z pomocą uratowania spółki przyszedł Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny, który został utworzony w lipcu tego roku. W środę Poznań bezpłatnie przekazał akcje PKS-u na rzecz spółki. W jego ramach związek przejął 76 autobusów oraz dwa dworce autobusowe: w Nowym Tomyślu oraz Śremie. Mieszkańcy w najbliższych miesiącach doczekają się rozwoju przewozów w autobusowych w 23 gminach w Aglomeracji Poznańskiej.

- Przed nami niezwykle ważne zadanie. Sam powiat poznański to blisko 80 miejscowości, które by podlegały wykluczeniu transportowemu (gdyby zabrakło PKS - dop. red)

- mówił Jan Grabkowski, starosta poznański.

I dodaje: - Związek obecnie pracuje nad powiększeniem liczby linii autobusowych. Zostanie wykonany przegląd, tego czym dysponujemy. To wszystko zależy od naszych specjalistów - co oni nam zaproponują, ile to będzie kosztowało, jakie zdolności będzie miał PKS.