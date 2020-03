Apel burmistrza Grodziska w związku z koronawirusem

W związku z powyższym, wprowadzamy szereg środków zapobiegawczych na terenie naszej gminy. Prosimy o wyrozumiałość oraz bezwzględne stosowanie się do poniższych zaleceń:

- wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne, edukacyjne organizowane przez Gminę i jednostki gminne zostały zawieszone do odwołania,

- zalecamy zawieszenie działalności wszystkich klubów, sekcji, stowarzyszeń i organizacji,

- placówki oświatowe i opiekuńcze wszystkich szczebli na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski zostały zamknięte na okres dwóch tygodni zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów.

- prosimy rodziców o rozsądek i przestrzeganie dzieci przed opuszczaniem domu. Kwarantanna nie jest czasem ferii, a każdy kontakt z rówieśnikami stanowi zagrożenie. PRZYPOMINAMY, ŻE DZIECI SĄ CZĘSTYMI NOSICIELAMI WIRUSA, A NIE WYSTĘPUJĄ U NICH OBJAWY, CO JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH I SENIORÓW

- Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury RONDO będą nieczynne do odwołania.

Apeluję, by:

- unikać wszelkich miejsc skupisk ludzkich