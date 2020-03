Aplikacja dla osób objętych kwarantanną. Co musisz o niej wiedzieć?

Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną - to główny cel aplikacji „Kwarantanna Domowa”.

Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów - tak, dzięki aplikacji, może wyglądać kwarantanna domowa. Najważniejsze, aby w trakcie kwarantanny stale przebywać we wskazanym miejscu. To kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale i solidarności. Wszystkim nam powinno zależeć na swoim i naszych bliskich zdrowiu.

Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny.

Każdego dnia kwarantanny do objętych nią osób - które zainstalowały i aktywowały aplikację - będzie SMSem wysyłana prośba o wykonanie sobie zdjęcia. - Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Pomoże nam w tym zrobione przy aktywacji zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesłane fotografie- informuje ministerstwo cyfryzacji.