Atelier Fryzjerskie debiutuje w Grodzisku. Agnieszka Brzezińska szkoliła się u mistrzów świata, teraz spełniła marzenie o własnym salonie

Fryzjerem została przez przypadek, ale szybko się okazało, że to jej największa życiowa pasja.

- Już po pierwszym miesiącu w szkole wiedziałam, że podoba mi się w tej pracy wszystko. Zapachy, możliwości, ale przede wszystkim przemiany klientek i radość w ich oczach, kiedy opuszczały salon. Szybko zrozumiałam, że to właśnie to, co chcę w życiu robić - mówi Agnieszka Brzezińska, właścicielka nowo otwartego Atelier Fryzjerskiego w Grodzisku Wielkopolskim.