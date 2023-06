Awantura na sesji Rady Miejskiej w Grodzisku. Padło wiele mocnych słów

- Tyle ode mnie, jeśli chodzi o odniesienie się do tego wystąpienia. Uważam, że wolność słowa polega na tym, że możemy wypowiadać się w sposób nieskrępowany, ale czasami powinniśmy zastanowić się, czy jest to dobry czas i miejsce - zakończył burmistrz Piotr Hojan.

Do dyskusji włączył się również radny Grzegorz Pełko.

- Chciałbym powiedzieć, że mam trochę żal do pana przewodniczącego za sytuację, która przed chwilą nastąpiła. Wiemy, że nie przewiduje dzisiaj formuła sesji zabierania głosu przez mieszkańców. Odbywa się to wyłącznie przez radnych, do których należy się zgłosić i ewentualnie jeśli radny stwierdzi potrzebę, to będzie zabierał głos w imieniu osoby, która chciałaby podzielić się swoimi uwagami. Bardzo nieładnie to wybrzmiało. (...) Ja przyjmuję krytykę, ale na pewno nie w ramach takiej sesji. To się nie powinno tutaj odbywać i uważam, że słowa dotyczące radnych na pewno są nieuzasadnione i ja się czuję bardzo obrażony