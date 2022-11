Babski Targ trwa! Kobiety chętnie pozbywają się starych ubrań i kupują nowe

Za sprawą Babskiego Targu, który po raz pierwszy został zorganizowany w Grodzisku Wielkopolskim, panie zyskały możliwość wymiany, kupna i sprzedaży ubrań i dodatków. W sali CK Rondo czeka odzież w każdym rozmiarze i na każdą okazję. Z zaproszenia do udziału w akcji skorzystało już wiele mieszkanek naszej gminy. Panie chętnie oglądają, rozmawiają, ale przede wszystkim kupują ubrania, bo przecież tych w kobiecej szafie nigdy za wiele.

Babski Targ to jednak nie tylko możliwość odświeżenia swojej szafy. To też ekologia, bo wiele ubrań dostanie drugie życie u nowych właścicielek. Poza tym jest to okazja do spotkania się z innymi kobietami i możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, nie tylko tych modowych.

Inicjatorkami tego przedsięwzięcia są KobieTY w akcji. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a wstęp jest bezpłatny. Babski Targ odbywa się w CK Rondo (wejście od ulicy Mossego) i potrwa do godziny 18.