Babski Team, czyli kobieca drużyna na wyścigach wraków

Babski Team z Trzcinicy to jeden z niewielu w Polsce kobiecych zespołów biorących udział we wyścigach wrakowych. Dziewczyny jeżdżą w tym składzie już 2 lata i cały czas mają apetyt na więcej. Jak to się stało, że postanowiły pojawić się na torze? Zapytaliśmy je o to.

Babski Team w Trzcinicy powstał, jako inicjatywa sióstr, pań Karoliny Drgas, Magdaleny Kortus oraz Darii Kortus. Istnieją, jako jedna z nielicznych żeńskich drużyn wrakowych w Polsce. Wyścigi były obecne w ich życiu już wcześniej, gdyż tata oraz wujek, już od dłuższego czasu ścigają się na torze wrakowym. Z tego względu, w roli kibica, bywały tam dość często, ale nie przypuszczały, że kiedyś same usiądą za sterami samochodu, gotowe do rywalizacji. Około 2-3 lat temu pomyślałam sobie, że też chciałabym się ścigać, no i poprosiłam tatę by przygotował mi pierwszy samochód. Przygotował, wtedy pojechałam na pierwsze zawody, po których dołączyły do mnie Daria i Magda- mówi Karolina Drgas. Babski Team, oprócz trzech zawodniczek, w swoim składzie, posiada także wierne kibicki, które jeżdżą na każde zawody by wspierać i motywować. Są to: Renata Drgas, Wiktoria Kortus, Paulina Staniszewska, Maja Łabińska, Jagoda Łabińska, Sandra Ratajczak, Anastazja Ratajczak, Adrianna Misiorna, Lena Misiorna, Lidia Pawliczak, Dagmara Kubowicz, Martyna Piosik a także Ewelina Łabińska i Monika Ratajczak, których mężowie reprezentują zespół wrakowy Trzcinica Team. Na swoim koncie posiadają sukcesy. Startują w lidze WrakRace i są klasyfikowane w kategorii kobiet, gdzie obecnie zajmują całe podium. W ubiegłym roku zgłosiły się do konkursu Drużyna Roku 2019, organizowanego przez Głos Wielkopolski. Na uroczystej gali ogłoszono, że zdobyły I miejsce w powiecie grodziskim oraz III miejsce w województwie wielkopolskim, co było dla nich ogromnym wyróżnieniem. Ich początki nie były łatwe. Mężczyźni twierdzili, że kobieta nie może pojechać dobrze, ale było widać, że z każdym kolejnym wyścigiem, nabierali do nich respektu i byli pod wrażeniem. Jak same przyznają, kobiety na torze jeżdżą agresywniej, może dlatego ich wyścigi przyciągają dużo widzów. Mężczyźni to także nieodłączny element ich Teamu, dbają o to by ich samochody były przygotowane, jak najlepiej do wyścigu. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, gdyż auto wymaga specjalnych umocnień, w razie wypadków. Narodził się nawet pomysł by połączyć siły męskie i żeńskie i stworzyć drużynę rodzinną. Spekulacje cały czas trwają i nie wiadomo, jaki będzie ich koniec, choć panie przyznają, że w Babskim Teamie czują się wyjątkowo dobrze. Posiadają nawet znaki rozpoznawcze tj. różowe bluzy oraz biało- różowe ubarwienie wraku. Panie przyznały, że techniki jazdy, która w tym sporcie jest bardzo ważna, nauczyły się dopiero podczas wyścigów. Nie raz i nie dwa, zdarzały się naprawdę poważne wypadki na torze, dlatego trzeba się liczyć z ryzykiem. Przed i w trakcie wyścigu poziom adrenaliny jest ogromny, ale atmosfera rekompensuje stres, ponieważ drużyny przyjaźnią się, pomagają sobie nawzajem, a nawet spotykają po zawodach. Wspaniałym elementem każdego wyścigu jest wątek charytatywny. Pieniądze zebrane podczas, towarzyszącym im licytacjom trafiają do osób chorych i potrzebujących. Drużyna za udział nie dostaje żadnych pieniędzy tylko jedzie by pomóc i dzięki temu poczuć jeszcze większą satysfakcję. To łączy wszystkich uczestników tychże wydarzeń. Babski Team posiada swój funpage na Facebooku, na którym publikuje na bieżąco relacje ze swoich treningów oraz wyścigów. Zapraszamy!