Bal ósmoklasisty Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim

Ósmoklasiści są już po egzaminach z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Jak mówią, to był stresujący czas. Dobrze więc teraz odetchnąć, zapomnieć o stresie, choć ten pewnie jeszcze się pojawi, gdy ogłaszane będą wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych.

Bal jest zwieńczeniem edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Była to też okazja do podsumowań, wspomnień i podziękowań, a także wielu wzruszeń. Trudno przy nim nie pokusić się o porównania – osiem lat dla młodego człowieka to bardzo dużo. Uczniowie wchodzili tu do pierwszej klasy jako kilkuletnie dzieci, a szkołę podstawową opuszczają już jako nastolatkowie.