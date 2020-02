Beczki znalezione w Białej Wsi mogą być niebezpieczne dla środowiska!

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku pod Grodziskiem Wielkopolskim, w miejscowości Biała Wieś, znaleziono składowisko nieznanych substancji. Próbki zabezpieczono do dalszego postępowania. Właścicielem nieruchomości jest mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego.

Na terenie magazynów w Białej Wsi ujawniono 189 pojemników 1000-litrowych typu mauser oraz mniejsze opakowania, składowane na około 500 metrach kwadratowych terenu byłego zakładu produkującego podłoża do pieczarek. - Pobrano 20 próbek do badań, zabezpieczono teren. Pracujący na miejscu policjanci i strażacy ustalili, że są one szczelne. Mieszkańcy Białej Wsi mogą czuć się spokojni- podkreślał wówczas oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.