Biedronka przechodzi kapitalny remont. Wiemy, do kiedy będzie zamknięta

Sklep sieci "Biedronka", który znajduje się przy ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wielkopolskim, przechodzi kapitalny remont. W związku z wieloma pytaniami mieszkańców o to, co się zmieni i do kiedy obiekt będzie zamknięty, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki.

Obiekt od niedawna jest zamknięty dla klientów i przechodzi kapitalną modernizację. - Celem prac prowadzonych przy ul. 27 Stycznia w Grodzisku Wielkopolskim jest zwiększenie atrakcyjności placówki, podniesienie komfortu zakupów oraz dostosowanie sklepu do aktualnie obowiązujących w sieci Biedronka standardów. Biedronka kontynuuje proces modernizacji swoich sklepów na terenie całego kraju – w samym tylko 2019r. wyremontowaliśmy aż 252 placówki- zauważa Ewelina Kopaniarz, kierownik operacji i sprzedaży w sieci Biedronka. Co zmieni się, gdy obiekt ponownie otworzy się dla klientów? - W sklepie przy ul. 27 Stycznia zostaną wydzielone nowe strefy, np. z pieczywem, owocami i warzywami, kosmetykami. Oznaczone będą także moduły z artykułami promocyjnymi- wyjaśnia E. Kopaniarz. Harmonogram przewiduje zakończenie prac modernizacyjnych na przełomie sierpnia i września.