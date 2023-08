Bieg z przeszkodami w Piotrowie Wielkim. Czekają emocje, rywalizacja i świetna zabawa!

W sobotę, 2 września, malownicze tereny Piotrowa Wielkiego zamienią się w prawdziwe sportową arenę pełną emocji, rywalizacji i niesamowitej zabawy. Bieg z przeszkodami to przede wszystkim doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną, znajomymi i poznania pasjonatów sportu.

Zapisy odbędą się w biurze zawodów w dniu biegu od 13:30 do 14:50. Otwarcie zawodów planowane jest na godzinę 15:00.

Zmagania na każdym poziomie

Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od najmłodszych, którzy zmierzą się w kategorii 4-10 lat, przez młodzież w wieku 11-15 lat, aż po dorosłych w dwóch odrębnych kategoriach dla kobiet i mężczyzn powyżej 16 roku życia. Biegi startują w grupach po 5 osób, co gwarantuje emocje do samej mety. To wyjątkowe zawody, gdzie tylko najlepsi z najlepszych przechodzą do kolejnego etapu, co podkręca atmosferę rywalizacji.