Biegacze i cykliści powitali Nowy Rok na sportowo!

Bieg Noworoczny Grodziskiego Klubu Biegacza

Bieg Noworoczny Grodziskiego Klubu Biegacza to już kilkuletnia tradycja. To doskonała okazja do tego, aby aktywnie spędzić czas, ale także do spotkania i złożenia sobie noworocznych życzeń. Nie inaczej było i tym razem. 1 stycznia 2023 roku na starcie pojawiło się kilkudziesięciu uczestników, którzy w asyście strażaków przemierzyli trasę liczącą 3 kilometry. Nie liczył się wynik, a dobra zabawa.