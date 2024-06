Największe i najważniejsze sportowe wydarzenie w Grodzisku przed nami! Wyjątkowo nie w drugą, a w trzecią niedzielę czerwca, biegacze znów zagoszczą na ulicach naszego miasta. Półmaraton "Słowaka" to dla wielu z nich obowiązkowa pozycja w biegowym kalendarzu. I to nie bez powodu!

Grodziski Półmaraton to impreza organizowana w Grodzisku od 2007 roku. Jej pomysłodawcą jest wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Marek Małecki. Zaproponował on aby z w 80. rocznicę nadania szkole imienia, zorganizować w mieście bieg uliczny i nazwać go Grodziskim Półmaratonem "Słowaka".

Pierwszy bieg odbył się 17.06.2007 roku o godzinie 11.00, a miejscem startu i mety był Stary Rynek w Grodzisku Wielkopolskim. 331 uczestników przemaszerowało przy akompaniamencie Grodziskiej Orkiestry Dętej. Każdy uczestnik wraz z numerem startowym otrzymał pakiet startowy, w którego skład wchodziły torba podróżna i czerwona koszulka z krótkim rękawem. I edycja biegu została odznaczona tytułem Filipides – Organizacyjny Debiut Roku.

Od tego czasu Półmaraton "Słowaka" systematycznie zyskuje coraz szersze grono miłośników. To sztandarowa i najbardziej znana w Polsce impreza sportowa, organizowana w Grodzisku, która za każdym razem spotyka się z wysokim uznaniem wśród uczestników, chwalących organizację i przygotowanie.

To, co dzieje się w naszym mieście przy okazji każdej edycji Półmaratonu Słowaka, często określane jest przez biegaczy "ósmym cudem świata". Tylko tutaj można spotkać tak wyjątkowych kibiców, pełnych życzliwości i serdeczności. To właśnie organizacja grodziskiego biegu za każdym razem doceniana jest przez uczestników, którzy chwalą każdy jej aspekt. I to wreszcie tylko w Grodzisku przez cały dzień uczestnikom towarzyszy niepowtarzalna atmosfera, której na próżno szukać w innych miejscach. Jednym słowem - nasz Słowak od lat broni się sam, a Grodzisk w pełni zasłużenie zyskał miano stolicy polskiego półmaratonu.

Tradycyjnie już druga niedziela czerwca była zarezerwowana w Grodzisku Wielkopolskim dla biegaczy. Tym razem Półmaraton Słowaka odbędzie się w innym terminie, bo tydzień później. Biegacze zagoszczą na ulicach naszego miasta już w sobotę, 15 czerwca. Tego dnia odbędą się biegi na dystansie 5 i 10 kilometrów, VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton „Słowaka” oraz Bieg Wolontariusza. Półmaraton Słowaka 2024 odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca. Cały weekend biegowy odbywa się pod hasłem „Postaw Stopę w Grodzisku”. Każdy biegacz, który ukończy dowolny bieg, otrzyma pamiątkowy medal.

Poznańska, Garbary, Plac św. Anny, Bukowska, Drzymały, Słomińskiego, Łąkowa, Głogowska, Kąkolewska, Śliwkowa, Nowotomyska, droga serwisowa wzdłuż obwodnicy, Bukowska, Osiedle Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, 3 Maja, Kolejowa, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Chocieszyńskich, Chopina, Staszica, Poznańska, Stary Rynek - tymi ulicami wiedzie trasa Półmaratonu Słowaka w 2024 roku.

Czy to będzie kolejny niezapomniany Półmaraton Słowaka? Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Do zobaczenia 16 czerwca na starcie!

