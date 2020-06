Bon turystyczny uchwalony przez Sejm. 500 zł na każde dziecko. Komu przysługuje bon turystyczny? Jak go otrzymać?

Prezydencki projekt ustawy, dot. Polskiego Bonu Turystycznego, trafił w czwartek do Sejmu, a w piątek został przyjęty przez posłów. Kiedy pieniądze trafią do Polaków? Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Senat może stosować "obstrukcję" i przetrzymywać projekt przez 30 dni, co opóźni jego wprowadzenie. Jak otrzymać bon turystyczny na dziecko?

Zamiast zapowiadanego wcześniej świadczenia 1000 plus, polskie rodziny otrzymają Bon Turystyczny o wartości 500 zł. Projekt prezydencki trafił w czwartek do Sejmu, a w piątek został przyjęty zdecydowaną większością głosów przez posłów. Tylko 16 było przeciw. Prezydenccy eksperci wyliczyli, że ze świadczenia skorzysta 6 mln dzieci. Bon Turystyczny na każde dziecko

Beneficjentami najnowszego świadczenia, które wprowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, będą dzieci. 500 zła na wakacje, ale gofra nie kupisz. - Bon turystyczny będzie emitowany tak jak 500 plus. To będzie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego - wyjazdów, kolonii, wczasów. Skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne - wyjaśniał prezydent. Bon 500 plus będzie można zrealizować do końca 2021 roku. Jego uzyskanie będzie możliwe, poprzez zarejestrowanie się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po weryfikacji wniosku, bon zostanie przyznany w postaci dedykowanej. Nie można sprzedać Bonu Turystycznego

Gdy tylko ogłoszono założenia projektu prezydenta, w sieci pojawiły się zapytania rodziców, czy Bon Turystyczny będzie można sprzedać lub kupić. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy kategorycznie oświadczył, że dany bon będzie przypisany do jednej rodziny i nie będzie można nim "handlować". Beneficjenci otrzymają specjalne, dedykowane im kody w formie elektronicznej - będzie się go podawało np. w hotelu - właściciel otrzyma przelew po kilku dniach. Jak podaje portal Money.pl, Bon Turystyczny może zacząć obowiązywać pod koniec lipca. Od tego momentu rozpocznie się jego wydawanie. Dokładną datę poznamy jednak być może w piątek. Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta Wideo