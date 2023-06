Boże Ciało w Grodzisku Wielkopolskim. Uroczysta procesja przeszła ulicami miasta

Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. W Polsce Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia przeprowadzana jest procesja, na czele której niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Liczba ołtarzy odpowiada liczbie ewangelistów. Przy ołtarzach czytane są fragmenty jednej Ewangelii, to znaczy kolejno: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Na koniec udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

Boże Ciało należy do świąt nakazanych, co oznacza, że wierni Kościoła katolickiego powinni tego dnia wziąć udział we mszy świętej.