Bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny znów zawita do Grodziska Wielkopolskiego

Jarmark bożonarodzeniowy wywodzi się z terenów Niemiec i Austrii. Tam już w XIII w. na placach i głównych targowiskach miast organizowano w okresie adwentu i w czasie świąt Bożego Narodzenia specjalne kiermasze, na których można było uzupełnić świąteczne zapasy, kupić prezenty, a także pooglądać występy lokalnych artystów.

Dziś jarmarki bożonarodzeniowe to tradycja bardzo popularna w Niemczech, a najsłynniejszy kiermasz otwiera się w grudniu w Kolonii. Z Niemiec tradycja jarmarków trafiła do Polski i dziś możemy cieszyć się podobnymi kiermaszami, otwieranymi najczęściej na rynkach starówek naszych miast.

Podobnie jest w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie od kilku lat jarmark bożonarodzeniowy organizowany jest na Starym Rynku. Świąteczne ozdoby i dekoracje, wyroby lokalnych twórców, a do tego grzaniec i świąteczna muzyka w tle. Jarmark i w tym roku zawita do naszego miasta, by wprowadzić nas w przedświąteczny klimat.