Brąz Wiktorii Wójcik na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to najważniejsza impreza dla juniora młodszego, a zdobycie złotego medalu oznacza uzyskanie tytułu Mistrza Polski.

Na początku turnieju odbyły się konkurencje sprawnościowe, w których Wiktoria uplasowała się kolejno na 3 i 6 miejscu, co finalnie dało jej 5 miejsce. Kolejnym etapem były walki. Tutaj w niezwykle zaciętej rywalizacji niestety Wiktoria musiała uznać wyższość rywalki.

- Wynik końcowy to 15:13, a zatem niewiele brakowało. W taekwondo olimpijskim 2 punkty to tak naprawdę jedno kopnięcie czy 2 błędy przeciwnika. Jednak jak to w walce, wszystko jest nieprzewidywalne. Wiktoria ostatecznie stanęła na 3 miejscu podium. Jestem bardzo zadowolona z wyniku i pełna nadziei na przyszłość, bo Wiktoria jest bardzo pracowita i zaangażowana. Jak na razie jest to najwyższe osiągnięcie w historii grodziskiej sekcji taekwondo olimpijskiego, którą prowadzę od 5 lat - przyznaje trenerka Katarzyna Idziak.