Bryska wystąpi w Rakoniewicach. Można już rezerwować darmowe bilety

Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała singlem "Naiwna", przyzwyczaiła fanów do regularnego wydawania nowej muzyki – czy to jako oficjalnych singli, czy tzw. piosenek "pomiędzy" czy remiksów. Wszystkie z nich w tempie wręcz zawrotnym zdobywają coraz większe grono fanów. Jej największe hity to „Lato (Pocałuj mnie) (MANDEE Remix)” i „Odbicie (Mark Neve Remix)” – obie dotarły do 1 i 2. miejsca krajowego Airplaya (listy najczęściej odtwarzanych piosenek w radiach) a "Odbicie" było najczęściej wyszukiwaną piosenką w aplikacji Shazam przez 12 tygodni.

Bryska otrzymała też nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Zagrała również świetnie przyjęte koncerty m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Już niebawem wystąpi w Rakoniewicach. Koncert odbędzie się 5 sierpnia na dziedzińcu Rakoniewickiego Ośrodka Kultury. Można już rezerwować darmowe bilety.