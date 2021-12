Budżet na 2022 rok uchwalony. Jakie inwestycje planuje gmina Grodzisk?

- To temat, który w różnych kadencjach pojawiał się i powodował mniejsze czy większe emocje. Dochodzi do takiej sytuacji, że obecny właściciel jest zdecydowany, że albo go sprzeda, albo zamknie. Myślę, że przyszedł moment na to, żeby gmina rozwiązała swój problem polegający na tym, że nie mamy publicznie dostępnego obiektu sportowego - mówił podczas sesji burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Piotr Hojan.