Burmistrz interweniuje w sprawie budowy obwodnicy

Protest w sprawie nieujęcia obwodnicy w rządowym programie złożył do ministra infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad burmistrz Rakoniewic. W przesłanym do resortu piśmie czytamy między innymi, że mieszkańcy już od 13 lat czekają na obwodnicę, której termin budowy jest nieustannie przesuwany.

- Pragnę w tym miejscu podkreślić, że fakt ujęcia w programie opracowywanych we współpracy z organami samorządów terytorialnych w tym samym czasie, co obwodnice Rostarzewa, Ruchocic i Rakoniewic, obwodnic Strykowa i Żodynia, wywołuje głębokie rozczarowanie oraz budzi niezadowolenie mieszkańców. (...) W związku z powyższym zwracamy się o rozważenie dodania do „Programu 100 obwodnic” na lata 2020-2030, obwodnic w ciągu drogi 32, Rostarzewa, Rakoniewic i Ruchocic- czytamy w przesłanym do resortu piśmie.

O tym, jaka będzie odpowiedź na wniosek burmistrza, poinformujemy.