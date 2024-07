- Czy wyrażanie uczuć w gazecie jest właściwym postępowaniem? Liczą się fakty. Mieszkańcy są oburzeni z uwagi na pańskie postępowanie. To pan mówi, że wspaniały, kompetentny skarbnik postanowił dać dyla, ale z kasy ratusza zarobił 156 tysięcy złotych. Jak widać, wszystko może się zdarzyć, ale dlaczego zdarza się to często włodarzowi gminy Rakoniewice? Niedawno uwił pan gniazdko poprzedniemu prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej, który był wspaniałym człowiekiem (...) później go pan odwołał, bo opinie się nie sprawdziły. Teraz pan skarbnik daje nogę, nie jest to poważne. Sytuacja kuriozalna, jak pan to określił. Powiedziałabym, że to jest żałosne. A wie pan dlaczego? Dlatego, że to się dzieje za publiczne pieniądze. (...) Lekceważy pan wszystkich, którzy inaczej myślą. Dlaczego skarbnik nie przedstawił powodów odejścia? - pytała radna Gabriela Cielecka.