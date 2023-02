Charytatywny bal walentynkowy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach

To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy! Członkowie i sympatycy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie spotkali się na walentynkowej zabawie karnawałowej. Goście szaleli na parkiecie zarówno przy…

Kolejną okazją do wsparcia stowarzyszenia był zorganizowany w sobotę, 11 lutego, charytatywny bal walentynkowy. Jego uczestnicy bawili się w „Zajeździe u Bogdana”. O to, by wszyscy zabawę zapamiętali na długo, zadbał doskonale znany już wszystkim DJ MAX.

Dochód z balu przeznaczony zostanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Jak powiedziała nam prezes stowarzyszenia, Kaja Krysmann, w planie jest wyjazd integracyjny podopiecznych nad morze.