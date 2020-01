Charytatywny bieg i piknik rodzinny na rzecz Franka i Igi odbędzie się w Głodnie

Tym razem pobiegniemy dla Igi i Franka, a wydarzenie odbędzie się w miejscowości Głodno, na terenie gminy Rakoniewice.Poprzednie edycje cieszyły się nie tylko wielkim zainteresowaniem ze strony biegaczy i sympatyków spędzania wolnego czasu, ale pozwoliły również na pomnażanie dobra.

Tym razem najważniejszymi bohaterami wydarzenia będą Franek Sternal oraz Iga Wypart. To dla nich już 15 marca w Głodnie zorganizowane zostanie wyjątkowe wydarzenie. Pomóc będą mogli wszyscy. Jeżeli nie możecie biec, wystarczy przyjść i wesprzeć zbiórkę środków na leczenie tych małych, ale wielkich wojowników.

Kim są bohaterowie tego dnia? Franek Sternal ma pięć lat i mieszka w Albertowsku (gmina Grodzisk Wielkopolski). Do niedawna był jeszcze radosnym chłopcem, jednak jego organizm wyniszcza śmiertelny rak. To ostatnia szansa, żeby uratować jego życie. Na kosztowne leczenie potrzeba 800 tysięcy złotych. Sporo już zebrano, ale wciąż jeszcze datki są potrzebne. Mama Franka wie już, że chemioterapia, radioterapia ani dostępne w Polsce leki nie pomogą. Żeby go uratować, potrzebna jest immunoterapia.