Charytatywny turniej piłki nożnej dla Basi Michalczak. To był piękny i emocjonujący dzień

Jest pod stałą opieką wielu specjalistów. Cały czas jest poddawana chemioterapii, była również poddana radioterapii, która trwała 6 tygodni. Basia bardzo dużo czasu spędza w szpitalu. Miała kilka razy przetaczaną krew.

– Wynik Basi są raz lepsze, raz gorsze. Każdy dzień to walka o to by kolejny był lepszy. Nie zawsze tak jest. Lekarze konsultują Basię, robią wszystko, by wyzdrowiała lecz guz nadal jest w jej główce. – poinformowała nas mama Basi, pani Honorata.