Chcesz przenieść się do średniowiecza? W "Uroczysku Wołkołatka" to możliwe! Karolina Majchrzak

To wyjątkowe miejsce, o niepowtarzalnym uroku. Jeśli chcecie poczuć się jak w historycznej baśni, to "Uroczysko Wołkołatka" zostało stworzone dla was. Tylko 20 minut drogi z Grodziska Wielkopolskiego dzieli was od skansenu, zupełnie innego od wszystkich w Polsce. Z zamiłowania do popularyzowania spuścizny kulturowej słowiańskich przodków, Albert Kiszkurno - założyciel Drużyny Wojów Piastowskich "Jantar" wraz z żoną Karoliną Kuryj-Kiszkurno stworzył skansen "Uroczysko Wołkołatka" w Woli Jabłońskiej.