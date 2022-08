Chirurgia nie wraca od września. Będzie zamknięta przez kolejne trzy miesiące

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim niezmiennie boryka się z problemami kadrowymi. Te są jednak na tyle poważne, że pod koniec maja zapadła decyzja o czasowym zawieszeniu pracy oddziału chirurgicznego. Zgodnie z założeniami, oddział miał wznowić działalność od 1 września. Tak się jednak nie stanie.

W połowie lipca pytaliśmy dyrektor szpitala, czy udało się choć częściowo skompletować kadrę. Jak wówczas wyjaśniała, aby wznowić pracę oddziału potrzeba obstawić minimum 1040 godzin miesięcznie ciągłej pracy, czyli 6,5 etatu. Trudno przełożyć to na konkretną liczbę osób, które trzeba zatrudnić, ponieważ w obecnych czasach potrafią to być deklaracje dyspozycyjności na 1 dyżur miesięcznie, czyli od 16 do 24 godzin.

Dyrektor w przesłanej nam wówczas odpowiedzi poinformowała również, że na razie nikt nie zadeklarował chęci podjęcia pracy w grodziskim szpitalu, ale "rozmowy z potencjalnymi kandydatami są prowadzone cały czas".