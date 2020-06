Czarne chmury nad stadionem. Czy historyczny obiekt będzie zamknięty?

- Ten istotny dla grodziszczan symbol naszego miasta wykorzystywany był przez pokolenia od 1922 roku. Na niespełna dwa lata przed 95-rocznicą wybudowania trybuny stadionu stoimy przed widmem zamknięcia obiektu na cztery spusty przez właściciela. Nie mogę, a nawet nie chcę przedstawiać Państwu powodów takiego stanu rzeczy, bo nie jestem uprawniony do przekazywania takich informacji- czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa zarządu Naszej Dyskobolii, Filipa Groszczyka.

Reaktywacja Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim była wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko spragnionych piłkarskich wrażeń, ale również przez tych, którzy chociażby ze względu na lokalną historię nie wyobrażali sobie, by biało-zieloni na zawsze zniknęli z naszego miasta. Drużyna wróciła, ale teraz przyszło zmierzyć jej się z możliwością utraty miejsca, które stanowi fundament jej działalności. W tej sprawie do Rady Miejskiej wpłynął wniosek z prośbą o pomoc.

Klub w piśmie powołuje się na wyniki przeprowadzonych badań, na podstawie której 1392 osoby uważają, że stadion przy ul. Powstańców Chocieszyńskich to integralny symbol Grodziska, a 1168 osób twierdzi, że stadion jest dla nich ważnym miejscem w ich życiu. - Symbol Grodziska, który bardzo możliwe, że będziemy oglądać tylko z perspektywy muru wzdłuż ul.Powstańców Chocieszyńskich, to nie jest standardowa nieruchomość, to jeden z ważniejszych punktów na terenie Grodziska- argumentuje Groszczyk.

Stadion w Grodzisku jest miejscem niezbędnym dla realizowania celów statutowych nie tylko Naszej Dyskobolii, ale także pozostałych organizacji sportowych z Grodziska, czyli UKS, GAP, GSS. Biorąc pod uwagę sekcje dziecięce, młodzieżowe oraz seniorskie jest to ponad 500 osób.

- W przypadku naszego klubu brak możliwości korzystania ze stadionu oznacza znaczące ograniczenie działalności, a w konsekwencji nawet zaprzestanie prowadzenia Klubu Sportowego Nasza Dyskobolia. (…) Możliwość przebywania na stadionie to także maksymalne spotęgowanie atrakcyjności naszego klubu w oczach potencjalnych sponsorów. Grając na innym boisku, innym obiekcie niż nasz grodziski stadion z całą pewnością zaczniemy mierzyć się z problemami finansowymi, a na pewno nie będziemy w stanie realizować postawionych przed sobą celów sportowych i organizacyjnych – czytamy w dalszej części wniosku.