Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie biorą udział w festiwalu "Polska od kuchni"

W Kole Gospodyń Wiejskich w Słocinie nie ma czasu na nudę. Panie od lat zaskakują swoją pomysłowością i kreatywnością. Są motorem napędowym wielu działań we wsi. Organizują spotkania, warsztaty, akcje charytatywne. Można liczyć na nie w każdej sytuacji. Energii i zapału do działania mają sporo, więc wciąż szukają nowych przestrzeni do tego, żeby realizować swoje pomysły.

Tym razem panie zgłosiły się do Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od kuchni”. To wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest podkreślenie, jak ważne jest, aby idąc z duchem czasu kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. A to członkiniom KGW ze Słocina wychodzi znakomicie!