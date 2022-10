Czołowe zderzenie dwóch samochodów na obwodnicy Grodziska

Do wypadku doszło na ulicy Europejskiej. Na odcinku od skrzyżowania w kierunku Słocina do skrzyżowania z drogą w kierunku na Opalenicę występują utrudnienia w ruchu.

- Kierujący pojazdem marki mercedes sprinter, 35-letni mieszkaniec gminy Kamieniec, nie upewnił się co do możliwości podjęcia bezpiecznego manewru wyprzedzania i doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem marki audi, którym kierował 18-letni mieszkaniec gminy Grodzisk - relacjonuje sierż. Krystian Kawala z grodziskiej policji.