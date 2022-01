„Cztery Pętle Roku GKB” to nowa propozycja dla biegaczy i sympatyków nordic walking

Cykl czterech biegów tematycznych zostanie zorganizowany na trasie w Zdroju - dobrze znanej biegaczom, na której co roku rozgrywana jest między innymi Pętla Krosowa GKB. Biegi odbędą się w różnych porach roku.

- Las i leśne ścieżki biegowe o każdej porze roku wyglądają pięknie i do tego często zupełnie … inaczej. Pomimo tego, że dystans będzie taki sam (ok 7 km), to skala trudności ze względu na określoną porę roku i aurę może i pewnie będzie różna. I właśnie mamy zamiar to sprawdzić, w różnych porach roku - wyjaśnia Piotr Bartkowiak.