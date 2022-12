Czy dojdzie do połączenia trzech szpitali? "W mojej ocenie nie ma to racji bytu"

Władze powiatu grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego podjęły rozmowy o takim współdziałaniu placówek, który prócz efektów ekonomicznych zapewniłby też wzrost jakości usług, bezpieczeństwo mieszkańców czy wreszcie stabilny rozwój systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z planem, trzy szpitale miały zostać połączone już od 1 stycznia 2020 roku. Do tego nie doszło, a wiele osób wskazuje, że z powodu problemów i czasowego zawieszania działalności oddziałów w poszczególnych lecznicach, pacjenci i tak są zmuszeni do „krążenia” pomiędzy szpitalami.

Konsolidacja miała być przede wszystkim odpowiedzią na pogłębiające się problemy finansowe placówek medycznych w całym kraju. Czy pomysł ten jest wciąż aktualny? Nie do końca przekonany do łączenia szpitali jest starosta Mariusz Zgaiński. Jak wyjaśnia, problemem jest głównie brak personelu, spowodowany nieodpowiednią organizacją systemu kształcenia kadr medycznych i pielęgniarskich.

– W tej chwili nie ma sprzyjających okoliczności dla wprowadzenia zasadniczych zmian. Oba środowiska medyczne bronią obecnego stanu, a politycy nie potrafią sobie z tym problemem poradzić. Niestety żadna reforma nie powiedzie się, jeśli system szkolnictwa nie zapewni wystarczającej ilości kadry. Mamy świadomość, że konsolidacja usprawniłaby działanie szpitali i znacząco obniżyłaby koszty administracyjne, co mogłoby mieć wpływ także na wyniki finansowe, ale uniemożliwiłaby tym samym naszym pielęgniarkom pracę w więcej niż jednym szpitalu, co dziś jest powszechną praktyką. Jeśli pracodawca będzie tylko jeden, to nasze szpitale stracą co najmniej 1/3 personelu i nie ma żadnych gwarancji, że pozyskamy dodatkowych pracowników z miejsc bardziej odległych niż powiat grodziski, wolsztyński czy nowotomyski – podkreśla Mariusz Zgaiński.