Defibrylator AED ratuje życie. Trwa zbiórka na montaż urządzenia w Granowie

Zbiórka na zakup sprzętu to inicjatywa mieszkanki Granowa, nauczycielki miejscowej szkoły i radnej powiatu grodziskiego, Magdaleny Kalemby - Borowczak, której zależy na poprawie bezpieczeństwa w Granowie. Zakupiony defibrylator ma być dostępny dla wszystkich. Czym jest defibrylator AED? To przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.

- Umieszczenie defibrylatora AED w ogólnodostępnym miejscu publicznym, umożliwi użycie go w każdej sytuacji zagrażającej życiu człowieka, zanim przyjedzie wykwalifikowana pomoc medyczna Jak kruche jest życie ludzkie, przekonujemy się dopiero wówczas, gdy znajdujemy się w sytuacji, kiedy możemy je stracić lub nie potrafimy pomóc drugiemu człowiekowi, który walczy o nie. Żyjemy w ciągłym biegu, stresie, nerwach, narażeni na wiele chorób cywilizacyjnych, których nie jesteśmy świadomi. Tak naprawdę, nie znamy pory dnia, ani godziny, kiedy możemy walczyć z czasem, a każdy oddech, każda chwila może okazać się zbawienna - podkreśla inicjatorka zbiórki, Magdalena Kalemba-Borowczak.