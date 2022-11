Diabły, anioły i parkiet rozgrzany do czerwoności! Fantastyczny Babski Wieczór Andrzejkowy w Słocinie

Coroczne Babskie Wieczory Andrzejkowe w Słocinie to już kilkuletnia tradycja. Wielu paniom trudno sobie wyobrazić, by zabrakło tej wyjątkowej i szalonej nocy, która co roku dostarcza mnóstwa świetnej zabawy. Podobnie było i w tym roku, a do wspólnej biesiady dołączyły również mieszkanki m.in. Ptaszkowa, Kąkolewa i Grodziska Wielkopolskiego.

Imprezie przyświecał motyw przewodni - "Anioły i diabły". Przebrania uczestniczek zabawy zasługują na wielkie wyrazy uznania, bo panie ponownie wykazały się kreatywnością.