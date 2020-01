Do połączenia naszych szpitali jednak nie dojdzie? Pojawił się problem

Sytuacja się skomplikowała Starosta grodziski, Mariusz Zgaiński nie ukrywa, że sytuacja nieco się skomplikowała. Jak wyjaśnił, obecnie pielęgniarki mają możliwości zatrudnienia w więcej niż jednej placówce. W momencie, w którym trzy lecznice zostaną połączone w jeden wspólny organ, będą miały problem. Zatrudnienie w wyłącznie jednym szpitalu, bo formalnie tak to właśnie będzie wyglądało, jest jednoznaczne z tym, że pielęgniarki będą pracowały mniej, a co za tym idzie- spadną również ich zarobki. Mariusz Zgaiński podkreśla jednak, że nie taki był cel zapowiadanego połączenia szpitali. Dlatego, jeśli nie uda się znaleźć żadnego rozwiązania, od tych zamierzeń najprawdopodobniej trzeba będzie odstąpić. Starosta powiatu grodziskiego dodaje również, że w żadnym przypadku sytuacja zawodowa pracowników szpitala, w związku z połączeniem lecznic, nie może się pogorszyć.

- W związku z pracami zmierzającymi do skonsolidowania działalności naszych szpitali powiatowych, stanęliśmy przed problemem ogromnego niedoboru pielęgniarek na terenie całej Wielkopolski. Pielęgniarki, przymuszone ekonomią i niskimi zarobkami, często pracują na kilku etatach. To daje im szansę na dodatkowe zarobki, a szpitalom umożliwia zapewnienie niezbędnej ilości pielęgniarek na oddziałach szpitalnych. Połączenie trzech naszych szpitali w jeden podmiot prawny, uniemożliwiłoby podejmowanie przez pielęgniarki dodatkowych obowiązków, a szpitale z tego powodu, musiałyby zredukować część swoich działalności medycznych. Ponieważ jedno i drugie z powodów społecznych jest nie do zaakceptowania, na dzień dzisiejszy prace zmierzające do konsolidacji szpitali zostały nieco spowolnione i ograniczone do spraw logistyczno-organizacyjnych- wyjaśnia. ą

Starostowie trzech powiatów prowadzą rozmowy dotyczące połączenia szpitali w jeden wspólny podmiot prawny. Odbyły się już spotkania w Wojewódzkim Oddziale NFZ, a także w ministerstwie. To pierwszy taki pomysł w naszym kraju, dlatego sprawa tym bardziej wzbudza mnóstwo emocji. Na razie organy założycielskie nie przedstawiły jednak konkretnej koncepcji takiego połączenia, więc trudno powiedzieć coś więcej.