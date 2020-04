Dobra wiadomość dla tych, którzy chcą budować dom. Nowelizacja prawa geodezyjnego uchwalona

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wkrótce wejdzie w życie – poinformowała kancelaria prezydenta. Przygotowywane od dawna zmiany w prawie uzyskały 21 kwietnia podpis Andrzeja Dudy. Dzięki nowelizacji zmniejszy się liczba formalności związanych z pracami geodezyjnymi, zaś obywatele uzyskają łatwy i, co ważniejsze, darmowy dostęp online do licznych dokumentów, m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja prawa geodezyjnego gotowa. Co się zmienia?

Nowelizacja przepisów geodezyjnych i kartograficznych przede wszystkim wprowadza bezpłatny dostęp do wielu danych geodezyjnych. Do tej pory osoba, która chciała np. zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zobaczyć zdjęcia lotnicze danego terenu, musiała często uiścić za to opłatę. Nowe prawo zakłada stworzenie internetowych zbiorów danych przestrzennych, w których znajdą się elektroniczne wersje m.in. takich dokumentów jak:

plan zagospodarowania przestrzennego całego województwa,