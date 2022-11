Doskonale znany grodziskim kibicom Tadeusz Fajfer nowym dyrektorem sportowym Warty Poznań

Tadeusz Fajfer to postać bardzo dobrze znana kibicom piłkarskim, również w Grodzisku Wielkopolskim. Jako bramkarz Lechii Gdańsk w 1983 roku bronił w meczach Pucharu Zdobywców Pucharów, z Juventusem Turyn, jedną z najlepszych drużyn Europy w tamtym okresie. Przez kilka sezonów był później zawodnikiem Chrobrego Głogów, a karierę zakończył w Groclinie Dyskobolii – był podstawowym bramkarzem drużyny w Ekstraklasie w wieku 39 lat.

Potem pozostał przy piłce. Pracował jako trener bramkarzy, a następnie dyrektor sportowy w grodziskim klubie i dwukrotnie w Polonii Warszawa. Między jedną a drugą kadencją w stolicy, przez pół roku, wiosną 2011 roku Tadeusz Fajfer był dyrektorem sportowym Warty Poznań, która okazała się rewelacją rozgrywek na zapleczu Ekstraklasy.

- Cieszę się, że wracam do Warty. Jestem rodowitym poznaniakiem. Pracowałem już w tym klubie, krótko, bo krótko, ale takie były uwarunkowania związane z moim kontraktem w Polonii Warszawa. W ostatnim czasie często bywałem na meczach Warty w Grodzisku Wlkp. i znam potencjał tej drużyny. To pomogło mi podjąć decyzję o objęciu stanowiska dyrektora sportowego. Jestem gotowy, by od pierwszego dnia działać w kierunku tego, żeby pion sportowy funkcjonował jeszcze lepiej – mówi Tadeusz Fajfer, który oficjalnie rozpocznie urzędowanie 1 grudnia, gdy wygaśnie jego umowa z Legią Warszawa.