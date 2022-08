Dożynki w Granowie. Mieszkańcy całej gminy bawili się na festynie

Dożynki to jedna z ważniejszych uroczystości dla rolników. To czas, by świętować zakończenie żniw i prac polowych, a także podziękować za dary, które daje ziemia. Tegoroczne święto plonów w Granowie odbyło się w niedzielę, 14 sierpnia.

Festyn dożynkowy w Granowie rozpoczął się o godzinie 15 blokiem atrakcji dla najmłodszych. Były animacje, wspólne gry i zabawy oraz darmowe zamki dmuchane. Na mnóstwo fantastycznej zabawy mogli liczyć też ci nieco starsi. Wspólnie z mieszkańcami Granowa bawili się seniorzy z gminy Czerwonak, którzy porwali wszystkich do tańca.

O godzinie 18 na scenie zaprezentowała się grupa wokalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Granowie. Występ tak przypadł do gustu widzom, że artystki pod wodzą Leszka Górki bisowały w asyście gromkich oklasków!