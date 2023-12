Droga w Drzymałowie zostanie zmodernizowana. Sołtys: "Czekaliśmy na to od lat"

- dodaje burmistrz.

Z planów remontu drogi cieszą się przede wszystkim mieszkańcy.

- Czekaliśmy na to od lat. O ten remont walczył jeszcze mój tata, kiedy był sołtysem. Radość jest ogromna, a jakość życia mieszkańców Drzymałowa naprawdę się zmieni. Nawierzchnia jest w kiepskim stanie, a kiedy pada deszcz, to robi się tutaj jezioro. Naprawdę się cieszymy, że to się wkrótce skończy i zyskamy nową, bezpieczną drogę