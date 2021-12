Drugi dzień 6 edycji bajecznego Jarmarku Świątecznego w Opalenicy! Zobaczcie pierwsze zdjęcia z tego dnia! Dominika Kapałka

Burmistrz Opalenicy i Centrum Kultury i Biblioteka zaprosili wszystkich mieszkańców w terminie od 3 do 5 grudnia na wspaniały, pełen atrakcji weekend w Opalenicy. W piątek, 3 grudnia rozpoczął się pierwszy dzień 6 Jarmarku Świątecznego. Natomiast właśnie trwa drugi dzień Jarmarku. A my mamy dla Was już zdjęcia!