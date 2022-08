Dwa pojazdy osobowe i ciągnik rolniczy zderzyły się w Białej Wsi

Na miejscu czynności nadal prowadzą policjanci, występują utrudnienia w ruchu.

Policjanci przekazali już pierwsze ustalenia:

- Kierująca pojazdem marki nissan qashqai, mieszkanka powiatu poznańskiego, nie upewniła się co do możliwości bezpiecznego wyprzedzenia ciągnika rolniczego i doprowadziła do zderzenia czołowego z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki chevrolet, którym kierował mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. Mężczyzna trafił do szpitala - mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.