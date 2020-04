- To nasz ukłon w stronę osób, które są skarbnicą wiedzy o historii naszego klubu- mówi prezes Naszej Dyskoboli, Filip Groszczyk. Paczka, która dziś trafiła do osób związanych z klubem, to wspaniały gest, który skierowano szczególnie do seniorów, bo to im jest najtrudniej w czasie pandemii.

Razem ze sponsorami piłkarze oraz zarząd przygotowali dla nich świąteczny poczęstunek, który być może dla kogoś będzie jedyną oznaką tegorocznych świąt.