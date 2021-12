Dyskobolia przygotowuje się do obchodów 100-lecia klubu

Zawiązanie grodziskiej drużyny piłkarskiej w zorganizowanej strukturze datuje się na rok 1922. Wówczas miejscowi gimnazjaliści, pragnąc realizować sportowe ambicje pod wspólnym herbem, nazwą oraz barwami, postanowili powołać do życia spójny twór, skupiający w swych szeregach sportowców. Choć formuła klubu na przestrzeni lat uległa zmianie i jego działalność skupia się przez ostatnie dekady jedynie na futbolu, to wymiar wspólnotowy, nastawiony na reprezentowanie miasta w jak najlepszy sposób oraz przede wszystkim kształtowanie kolejnych pokoleń nie uległ zmianie.

W 2022 roku minie dokładnie 100 lat istnienia Dyskobolii w naszym mieście. Te wszystkie lata to przede wszystkim tysiące mieszkańców, którzy wiążą z klubem swoje wspomnienia. To pokolenia grodziszczan wychowanych w duchu sportowym. To ludzie, którzy tworzyli historię grodziskiego sportu.

Jak jubileusz chcą uczcić obecne władze Naszej Dyskobolii? Są już pierwsze plany i pomysły.