Dzieci czekają na pomoc i bezpieczną przystań. Zostań rodziną zastępczą i odmień ich los

Niestety, nie każde dziecko ma taki dom i takich rodziców, którzy zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i prawo do spontanicznego przeżywania dzieciństwa. Czasami zdarza się tak, że biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić prawidłowej opieki swojemu dziecku i konieczna jest ingerencja instytucji zewnętrznych i ustanowienie dla dziecka opieki - taką może przejąć rodzina zastępcza.

Rodzina zastępcza to dom, w którym dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych mają szansę doświadczyć bezinteresownej miłości, troskliwej opieki czy żywego zainteresowania ze strony dobrego dorosłego. Rodzina zastępcza daje dzieciom, często z doświadczeniami, których niejeden dorosły by nie udźwignął, szansę rozwoju w stabilnych warunkach. Zapewnia bezpieczny dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim poszukuje osób, które kochają dzieci, czują radość z dziecięcego uśmiechu, nie są obojętne na ich krzywdę. To właśnie tacy ludzie mogą tworzyć rodziny zastępcze, które są szansą na lepsze jutro dla dzieci potrzebujących ciepła, miłości i zrozumienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza wszystkie chętne osoby, spełniające warunki do bycia rodziną zastępczą niezawodową, do podjęcia się tej piękniej misji, która pomaga zmieniać świat na lepsze. Może rozmowa ze specjalistami otworzy gotowość do stworzenia dla potrzebującego dziecka bezpiecznego domu…