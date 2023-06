Dzieci otrzymały pierogi z "ciałem obcym". Dyrektor Stołówek Gminnych publikuje pierwsze wyniki postępowania wyjaśniającego

Dzieci dostały pierogi z kawałkami ciała obcego

Przypomnijmy, że z informacji, które otrzymaliśmy wówczas od rodziców wynikało, że personel Stołówek Gminnych w poniedziałkowe popołudnie (przyp. red. 12 czerwca 2023 roku) wykonywał do nich telefony z prośbą o obserwowanie dzieci. Tego dnia na obiad serwowano pierogi z jagodami i serem. Jak się okazało, jedno z dzieci w trakcie posiłku wyciągnęło z buzi kawałek ciała obcego, który znalazł się w pierogach. Szybko okazało się, że nietypowy „dodatek” w obiedzie miało jednak więcej dzieci.

Te doniesienia potwierdziła również tego samego dnia sama dyrektor Stołówek Gminnych Małgorzata Krysztofiak. Początkowo, jak wyjaśniała, podejrzewano, że to szkło, bądź plastik. Potwierdzić miała to jednak ekspertyza, która po tym incydencie została zlecona. Jak podkreślała sama Małgorzata Krysztofiak w większości posiłki w tutejszej stołówce są przygotowywane przez personel Stołówek Gminnych, jednak akurat tamten obiad dla przedszkolaków został przygotowany przez zakład produkcyjny z Kościana.

Szefowa Stołówek Gminnych informowała także, że feralna partia pierogów trafiła tylko do części przedszkolaków - sześciolatków, którzy zajęcia mieli w budynku "Promessy" i częściowo do jednej z grup w przedszkolu przy ulicy Chopina. Zapewnia również, że przygotowane dla maluchów obiady wycofano natychmiast po otrzymaniu informacji o niepokojącym zdarzeniu w jednej z grup. Dzięki temu pierogi nie trafiły do kolejnych dzieci.