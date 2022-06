Dzień dziecka w Kamieńcu. Najmłodsi spędzili wyjątkowy i magiczny czas!

Dzień Dziecka to wyjątkowy i magiczny czas dla najmłodszych, ale także coroczne wyzwanie dla dorosłych. Wyzwanie, z którym fantastycznie poradzili sobie pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu, którzy zadbali o to, by dzieci spędziły niezapomniane popołudnie!

- Ten „Bajkowy Dzień Dziecka” rozpoczął się od muzycznej niespodzianki dla wszystkich mam, które niedawno miały swoje święto! Mnóstwo przyjemności sprawił występ młodych wokalistów, którzy kształcą swoje talenty w CKiBP w Kamieńcu pod okiem pana Popiołkiewicza. Pod nieobecność instruktora koncert „zawodowo” poprowadził Marcel, które pięknie przedstawił swoje koleżanki: Marysię, Elizę, Karinę oraz Aleksandrę, a na koniec sam zaśpiewał - relacjonuje dyrektor CKiBP w Kamieńcu, Małgorzata Stachowiak.

Koncert nagrodzono gromkimi oklaskami, a to był dopiero początek wspólnej zabawy! Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji w postaci gier i zabaw, dmuchańców, mega klocków, mega baniek, warsztatów małego magika, bramki celnościowej, waty cukrowej, malowania buziek i wielu innych w profesjonalny sposób przygotowała zaprzyjaźniona z CKiBP Firma „ ANILANDIA”.