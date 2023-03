Dzień Kobiet w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu

Dzień Kobiet jest międzynarodowym świętem, które obchodzi się każdego roku w wielu krajach na całym świecie. Tego dnia ukłony i życzenia wędrują do wszystkich pań, bez względu na podziały narodowościowe, kulturę czy poglądy. Wielu panów decyduje się podarować kobietom z najbliższego otoczenia piękny prezent, aby wyrazić swoje uznanie dla kobiecych działań. Panie uwielbiają być doceniane choćby małym gestem, a 8. marca stwarza ku temu idealną sposobność.

Tego dnia Centrum Kultury zaprosiło panie bezpośrednio związane z działalnością instytucji do uczestnictwa w kreatywnych warsztatach, które zorganizowano pod hasłem „Wiosenne Przebudzenie – las w szkle”. Spotkanie prowadziła Ewelina Skrzypczak.

Aby tradycji stało się zadość, męska załoga CKiBP złożyła paniom najserdeczniejsze życzenia i obdarowała je symbolicznymi kwiatami.

- Następnie przy pysznym torcie oraz filiżance kawy, żartach i pogawędkach, przystąpiono do tworzenia „dzieł” – „Lasu w szkle”. Pod bacznym okiem pani Eweliny powstawały aranżacje lasu w słoiku, które stały się kolejnym idealnym prezentem i szansą na odrobinę zieleni dla zabieganych, szczególnie, że za oknem niestety ciągle zima. To niezwykłe celebrowanie Dnia Kobiet sprawiło, że na twarzach pań jaśniał uśmiech! A o to przecież chodzi, by sprawiać radość i szczęście. W CKiBP w Kamieńcu to się udaje - relacjonuje dyrektor Małgorzata Stachowiak.