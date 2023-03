Dzień Kobiet w Grodzisku Wielkopolskim. Panie spędziły wieczór przy największych przebojach Seweryna Krajewskiego

Chętnych do udziału w wydarzeniu nie brakowało. Na widowni zasiadło ponad 600 mieszkanek gminy Grodzisk. Zanim rozpoczął się koncert, najlepsze życzenia wszystkim paniom złożył burmistrz Piotr Hojan.

- Bez was, drogie panie, nie istniałby świat. To jednocześnie bardzo proste słowa, ale o jakże wymownym znaczeniu. Potraficie w jednym czasie spełniać się zawodowo, zajmować stanowiska wymagające pełnego zaangażowania i odpowiedzialności, a wracając do domu zmieniacie się w troskliwe opiekunki domowego ogniska. Mądry mężczyzna docenia otaczające go kobiety każdego dnia, bo wie, jak wiele im zawdzięcza - podkreślał Piotr Hojan.