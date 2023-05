Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzieci czekają na pomoc i bezpieczną przystań. Zostań rodziną zastępczą i odmień ich los

- Cel ten, ku naszej ogromnej dumie i radości, został zrealizowany, jednak nie był to jedyny wymierny efekt działań, które podejmowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Wspólnie osiągnęliśmy znacznie więcej niż zakładaliśmy. Nie wszystkie wskaźniki da się przedstawić w liczbach a to właśnie o nich należy mówić głośno i z podniesioną głową. Do Projektu przystępowaliśmy z dużymi obawami, ale i ogromną nadzieją na zmiany, zmiany na lepsze. Od podszewki znaliśmy problemy rodzin zastępczych na terenie powiatu grodziskiego, zdawaliśmy sobie sprawę, iż nie zaspokoimy wszystkich palących potrzeb, lecz potrafiliśmy też realnie ocenić obszary na które będziemy mieć wpływ

Program, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowano w latach 2020-2023 we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródełko". Jego całkowita wartość to 1 266 319,68 zł, a głównym celem programu było zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny.

- Wartością dodaną projektu stał się kontakt z drugim człowiekiem, budowanie poczucia wspólnoty i większa integracja. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć, że projekt realizowany był w czasie pandemii, kiedy to czasami niemożliwa była organizacja zajęć osobistych. (...) W tym trudnym czasie przekonaliśmy się, że „lepsze jutro” jest możliwe, gdy wszyscy angażujemy się do wspólnego działania, co miało miejsce właśnie w trakcie minionych lat

- Dzięki projektowi jego beneficjenci uniknęli stania w kolejkach do specjalistów czy wydawania pieniędzy na wizyty prywatne, a tylko osoby, które posiadają dzieci z deficytami czy niepełnosprawne wiedzą, jak duże ma to znaczenie. Oprócz merytorycznego wsparcia obecnych i przyszłych rodzin zastępczych mogliśmy podarować beneficjentom Projektu rzeczy materialne, które usprawniają codzienne funkcjonowanie i dają więcej czasu na wytchnienie w biegu. Została zakupiona lodówka, płyta gazowa, kuchenki mikrofalowe, pralki, suszarki, roboty kuchenne, a także gry planszowe i edukacyjne, na które łącznie wydano kwotę 34 400,07 zł

Założeniem projektu była też integracja podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dlatego członkowie Stowarzyszenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej "Źródełko" wzięli udział w wycieczce do Wielenia. Dla najmłodszych był to przede wszystkim czas beztroskiej zabawy, ale nie zapomniano też o tym, by wzmacniać wzajemne relacje. W wyjeździe wzięły udział 83 osoby, które miały możliwość do wspólnego spędzenia czasu w jednym miejscu i czasie bez ocen, opinii w poczuciu akceptacji i przynależności.